Вт, 21.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

Трамп: иммиграция в США временно остановлена

Дональд Трамп

ФОТО: SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что подписал распоряжение, чтобы в условиях пандемии коронавируса "на время остановить иммиграцию в Соединенные Штаты", сообщает dpa.

"Принимая во внимание нападение невидимого противника, а также необходимость сохранить рабочие места наших прекрасных американских граждан, я подпишу распоряжение, чтобы на время остановить иммиграцию в Соединенные Штаты", - сообщил в Twitter президент США.

Более подробная информация о том, каких иммиграционных программ коснется распоряжение, не сообщается.

Трамп назвал важным шагом свои ранее принятые решения ограничить въезд в США из Китая и сильно затронутых вспышкой коронавируса стран Европы.

В связи с пандемией Госдеп США уже несколько недель назад практически полностью остановил процесс выдачи виз, в том числе и иммиграционных.

В США заражение коронавирусом подтверждено у более чем 784 000 человек, с Covid-19 связаны более 42 000 случаев смертей.

В США - 1433 новых смерти

За последние сутки в США количество связанных с Covid-19 смертей выросло на 1433 и достигло 42 094.

Число новых смертей меньше, чем было вечером в воскресенье, когда поступила информация о 1997 связанных с коронавирусом случаях смерти.

В воскресенье губернатор наиболее пострадавшего от коронавируса штата США Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил, что в его штате "высшая точка эпидемии позади". В понедельник он сообщил, что за последние 24 часа в штате Нью-Йорк зарегистрированы 478 новых смертельных случаев, что является наименьшим числом за последние две недели.

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