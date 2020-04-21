Трамп: иммиграция в США временно остановлена

"Принимая во внимание нападение невидимого противника, а также необходимость сохранить рабочие места наших прекрасных американских граждан, я подпишу распоряжение, чтобы на время остановить иммиграцию в Соединенные Штаты", - сообщил в Twitter президент США.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Более подробная информация о том, каких иммиграционных программ коснется распоряжение, не сообщается.

Трамп назвал важным шагом свои ранее принятые решения ограничить въезд в США из Китая и сильно затронутых вспышкой коронавируса стран Европы.

В связи с пандемией Госдеп США уже несколько недель назад практически полностью остановил процесс выдачи виз, в том числе и иммиграционных.

В США заражение коронавирусом подтверждено у более чем 784 000 человек, с Covid-19 связаны более 42 000 случаев смертей.

В США - 1433 новых смерти

За последние сутки в США количество связанных с Covid-19 смертей выросло на 1433 и достигло 42 094.

Число новых смертей меньше, чем было вечером в воскресенье, когда поступила информация о 1997 связанных с коронавирусом случаях смерти.

В воскресенье губернатор наиболее пострадавшего от коронавируса штата США Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил, что в его штате "высшая точка эпидемии позади". В понедельник он сообщил, что за последние 24 часа в штате Нью-Йорк зарегистрированы 478 новых смертельных случаев, что является наименьшим числом за последние две недели.