Исследование: каждый третий житель Латвии испытывает нервозность, прибывая длительное время дома

Результаты Стресс-термометра BENU Aptieka показывают, что 33% опрошенных, находясь длительное время дома вместе с близкими, чувствовали повышенную нервозность (6% стали намного более нервными, 27% - немного более нервными, чем обычно), а 61% за последний месяц не заметил особых изменений.

Врач-психотерапевт Андрис Веселовскис поясняет, что те, кому до объявления чрезвычайного положения приходилось много общаться с людьми, могут наслаждаться этой ситуацией в том смысле, что у них есть возможность побыть одним, расслабиться, почитать и подумать. Если же человеку еще до кризиса не хватало общения, то сейчас у него может усилиться чувство тревоги и одиночества.

К тому же, когда человек находится "в заточении", у него появляется ощущение, что у него отнимают свободу и ситуацию начинают контролировать другие факторы.

Также специалист отмечает, что в одиночестве человек находится наедине с собой и своими мыслями. Если в человеке преобладают любовь, уверенность, спокойствие и креативность, то он может развивать эти чувства еще больше, в тех же случаях, когда человеком управляют страх, гнев, стыд и депрессия, эти эмоции усиливаются и человеку становится трудно быть наедине с самим собой.

Дома больше находятся женщины

9% ответили, что длительное пребывание дома – один из факторов, вызывающих у них наибольшее беспокойство во время распространения Covid-19.

В то же время данные исследования показывают, что из-за длительного пребывания дома мужчины нервничают чаще, чем женщины (10,4% по сравнению с 7,6%).

Также в исследовании делается вывод о том, что у женщин одна из наиболее распространенных мер предосторожности во время Covid-19 – оставаться дома и выходить за его пределы лишь в случае особой необходимости (73,1%), в то же время среди мужчин лишь 56% признались, что стараются максимально оставаться дома. Доктор Веселовскис поясняет, что мужчина всегда реализовал себя вне дома. Например, отправляясь на охоту или в завоевательные походы.

Мужчины биологически более активны и агрессивны, поэтому им сложнее долгое время находиться в одном месте.

Поэтому им рекомендуется выходить из дому – побегать, поездить на автомашине, мотоцикле, отправиться на рыбалку, соблюдая при этом ограничения по социальному дистанцированию. Женщины же всегда были больше связаны с домом и детьми, поэтому они более терпеливы, могут выдерживать длительное нахождение дома и более сильную боль.

Длительное нахождение дома – выгоды и риски для отношений