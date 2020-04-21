До сих пор для антикризисной поддержки предусмотрено 341,55 млн евро

Важным источником финансирования помощи является бюджетная программа средств на непредвиденные обстоятельства, в которой в этом году предусмотрено 321 млн евро. Из этой суммы планируется использовать 184,4 млн евро.

101,8 млн евро из этой программы выделено Службе государственных доходов на выплату пособий за простой.

Также из средств на непредвиденные обстоятельства зарезервировано 45,5 млн евро для поддержки сельского хозяйства, 19,7 млн евро для Министерства здравоохранения, 11,7 млн евро на закупки защитных средств, медицинского оборудования и медикаментов, а 8 млн евро - на доплаты медицинским работникам.

11,4 млн евро выделено Министерству благосостояния на выплату социальных пособий, 2,6 млн евро - Министерству внутренних дел на доплаты за работу в условиях повышенного риска, 2,3 млн евро - на поддержку СМИ.

Из других источников 157,1 млн евро выделено компаниям с госкапиталом, в том числе 100 млн евро - финансовому учреждению развития Altum на программу кризисных гарантий.

15 млн евро выделено трем крупнейшим больницам на увеличение основного капитала, 36,2 млн евро направлено на увеличение основного капитала авиакомпании аirBaltic, а 6 млн евро - Latvijas gaisa satiksme.