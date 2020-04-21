Россия: 5642 новых случаев Covid-19 и 51 смерть за сутки

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве - 3083, далее следуют Подмосковье с 718 случаями, Санкт-Петербург (+127), Нижегородская область (+101) и Свердловская область (+84).

В течение суток скончался 51 человек с Covid-19, что стало рекордным для России показателем в течение одного дня. Всего в стране умерли уже 456 человек.

Выздоровели при этом 3873 человека, 427 из которых - за последние сутки.

"Медуза" отмечает, что в России ко вторнику, 21 апреля, было произведено уже более 2,14 млн тестов на Covid-19, лишь за последние сутки было сделано 90 тысяч таких тестов.