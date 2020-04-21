НХЛ отклонила контракт Григоренко с "Коламбусом"

20 апреля стало известно, что нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко заключил соглашение с "Коламбусом" на один год. По информации журналиста телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, сумма соглашения с 25-летним хоккеистом составила 1,2 млн долларов.

Позднее на официальном сайте "Коламбуса" появилось сообщение о том, что НХЛ отказала клубу в регистрации контракта с Григоренко.

"Контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации. Мы связались с Лигой и агентом Григоренко Дэном Мильштейном - контракт снова будет подан на утверждение 1 июля", - говорится в заявлении.

Предыдущие три сезона Григоренко провёл в московском ЦСКА, воспитанником которого он является. Ранее нападающий провёл 217 матчей в НХЛ за "Колорадо" и "Баффало".

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр.