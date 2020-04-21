Нарушение ограничений режима ЧС: 12 новых дел за сутки, лидирует Латгале

За прошедшие сутки полиция провела 1488 проверок соблюдения установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе несоблюдением дистанции два метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1304 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 37 972 человека.

За последние сутки в больницы помещены два пациента, всего в больницах находятся 43 пациента с Covid-19. У 40 заболевание средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 67 пациентов, переболевших Covid-19.