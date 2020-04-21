Вт, 21.04.2020
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В Эстонии за сутки умерли три человека с Covid-19, заразились 17 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1289 тестов на вирус Covid-19, из которых 1,3 процента, то есть 17 тестов показали положительный результат. Три человека скончались, пишет Rus.Postimees.

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 42 213 тестов, из которых 1552, т.е. 3,7 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 21 апреля, в Эстонии в госпитализации нуждались 124 пациента с Covid-19, девять из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 169 человек.

За последние сутки в Эстонии от Covid-19 скончались трое: 80-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице, 73-летний мужчина в Курессаареской больнице и 99-летняя женщина в доме призрения Saaremaa Südamekodu. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 43 человека.

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