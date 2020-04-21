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Литва продлила карантин до 11 мая, но условия будут мягче

Центр Вильнюса. 20 апреля 2020 года

ФОТО: AP/Scanpix

Правительство Литвы планирует продлить карантин до 11 мая, но его условия смягчатся, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности. Это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров - уличные кафе, салоны красоты", - заявил журналистам премьер.

По словам главы правительства, будет рассматриваться возможность возобновить плановые проверки здоровья, разрешат тренировки на открытом воздухе.

Галерея: Covid-19 в мире

"В среду министр здравоохранения представит план возобновления плановых услуг в учреждениях здравоохранения, появятся возможности определенной спортивной деятельности на улице для непрофессионалов, тренировок, также будут приняты решения о посещении музеев и библиотек", - сказал Сквернялис.

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350.

В Литве от коронавируса Covid-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими. 

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