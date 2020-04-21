Литва продлила карантин до 11 мая, но условия будут мягче

"На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности. Это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров - уличные кафе, салоны красоты", - заявил журналистам премьер.

По словам главы правительства, будет рассматриваться возможность возобновить плановые проверки здоровья, разрешат тренировки на открытом воздухе.

Галерея: Covid-19 в мире

"В среду министр здравоохранения представит план возобновления плановых услуг в учреждениях здравоохранения, появятся возможности определенной спортивной деятельности на улице для непрофессионалов, тренировок, также будут приняты решения о посещении музеев и библиотек", - сказал Сквернялис.

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350.

В Литве от коронавируса Covid-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими.