Вт, 21.04.2020
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В Елгаве мужчина на тракторной технике сбил ребенка дошкольного возраста

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельнике в Елгаве травмы получил сбитый тракторной техникой ребенок дошкольного возраста, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, на дороге Миезитес мужчина управлял транспортной техникой и сбил ребенка дошкольного возраста, который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Полиция оформила протокол дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, за последние сутки в авариях в Латвии погиб один человек, а еще четверо - пострадали.

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