В Елгаве мужчина на тракторной технике сбил ребенка дошкольного возраста

Согласно предварительной информации, на дороге Миезитес мужчина управлял транспортной техникой и сбил ребенка дошкольного возраста, который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Полиция оформила протокол дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, за последние сутки в авариях в Латвии погиб один человек, а еще четверо - пострадали.