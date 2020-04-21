В Елгаве мужчина на тракторной технике сбил ребенка дошкольного возраста

В понедельнике в Елгаве травмы получил сбитый тракторной техникой ребенок дошкольного возраста, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, на дороге Миезитес мужчина управлял транспортной техникой и сбил ребенка дошкольного возраста, который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
Полиция оформила протокол дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, за последние сутки в авариях в Латвии погиб один человек, а еще четверо - пострадали.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!