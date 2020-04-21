Видео ⟩ Несмотря на запрет на собрания, на Румбулу съехались сотни автомобилей

Издалека было видно, что некоторые компании, заметив приближение полиции, расселись по машинам, но из-за большого расстояния было невозможно разобрать лица конкретных нарушителей.

Однако были и две компании, которые не соблюдали ограничения дистанцирования даже в момент, когда полиция была рядом.

В одном случае стражи порядка констатировали трех отдыхающих, которые собрались вместе и не выражали сожаления по поводу содеянного, а во втором случае была констатирована компания из четырех человек.

Нужно отметить, что один из нарушителей не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и пил пиво в присутствии полицейского.

Всего в ходе вечера за несоблюдение правил дистанцирования было составлено семь протоколов. В одном случае было принято решение о штрафе в размере 250 евро, так как нарушитель продемонстрировал явное недопонимание ограничений.

Этот же мужчина был оштрафован на 140 евро за употребление алкоголя в публичном месте.

Видео: На Румбулу съехались сотни автомобилей

Полиция напоминает, что правила дистанцирования нужно воспринимать серьезно, так как они предусмотрены, чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии. Формально каждый водитель индивидуально не нарушает правила, если несколько автомобилей съезжаются в одно место и все остаются в машинах. Однако увиденное на Румбуле свидетельствует о том, что часть жителей явно игнорирует ограничения.

Полиция и в дальнейшем будет обращать внимание на ситуацию в округе Румбулы.