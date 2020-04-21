Бой Бриедиса и Дортикоса может пройти в очень необычном месте

Изначально бой в "Арена Рига" планировалось провести 21 марта, позднее из-за пандемии Covid-19 его перенесли на 16 мая, но на прошлой неделе организаторы сообщили об очередной отмене.

Передача Sporta studija со ссылкой на источники приближённые к организаторам сообщила, что сейчас рассматриваются два варианта проведения боя. Первый вариант предусматривает, что Латвия разрешит проведение спортивных мероприятий и откроет границы, чтобы Дортикос с командой могли приехать.

Организаторы хотят провести поединок в этом году, поэтому второй вариант предусматривает, что бой может пройти в одной из телестудий Европы, скорее всего, в Великобритании или Германии. Бой состоялся бы без зрителей, но его бы транслировало телевидение.

35-летний Бриедис в профессиональной карьере одержал 26 побед (19 нокаутов) и потерпел одно поражение. В свою очередь на счету 34-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаута) и тоже одно поражение.