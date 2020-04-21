Вт, 21.04.2020
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Одобрено присвоение звания генерала и.о. начальника Госполиции Гришину

Андрей Гришин

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Правительство во вторник, 21 апреля, одобрило присвоение звания генерала и.о. начальника Государственной полиции Андрею Гришину.

Он стал вторым генералом в рядах полиции. Ранее такое звание было присвоено начальнику Рижского регионального управления полиции Юрису Шулте.

Гришин занимает должности заместителя начальника Государственной полиции и начальника Главного управления криминальной полиции, а с 11 февраля также исполняет обязанности начальника Госполиции после ухода с этой должности Интса Кюзиса.

В 2015 году Гришину было присвоено звание полковника.

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