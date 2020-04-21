Архив трансляции: Пресс-конференция после заседания Кабинета министров

Во вторник, 21 апреля, состоялось заседание Кабинета министров, после которого организована пресс-конференция. Портал TVNET предлагает текстовую трансляцию прохошедшей удаленно пресс-конференции.
В брифинге принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек.
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1304 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 37 972 человека.
За последние сутки в больницы помещены два пациента, всего в больницах находятся 43 пациента с Covid-19. У 40 заболевание средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.
Из стационаров выписаны 67 пациентов, переболевших Covid-19.
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