Архив трансляции: Пресс-конференция после заседания Кабинета министров

В брифинге принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1304 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 37 972 человека.

За последние сутки в больницы помещены два пациента, всего в больницах находятся 43 пациента с Covid-19. У 40 заболевание средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 67 пациентов, переболевших Covid-19.