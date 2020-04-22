Ср, 22.04.2020
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Замужество, роды, дети: Как выглядит главная красавица тенниса 2000-х?

Ана Иванович

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ана Иванович из Сербии в 2000-х была одной из самых сексуальных теннисисток планеты. Девушка постоянно попадала в разные топы и рейтинги красавиц из спорта.

В отличие от большинства девушек из подобных топов, Иванович сочетала красоту и успехи на корте. На счету теннисистки 15 титулов, среди которых победа на турнире "Большого шлема" в 2008 году. Кроме того, сербка была первой ракеткой мира и финалисткой командных турниров - Кубка Федерации и Кубка Хопмана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка быстро стала любимицей среди поклонников тенниса. Высокая (184 см), быстрая, женственная, очень эмоциональная с ослепительной улыбкой даже после нелепых ошибок.

Иванович родилась в Белграде и начала заниматься теннисом в возрасте пяти лет. В 11 лет ей пришлось вместе с семьёй пережить бомбёжки её родного города, а когда взрывы от снарядов повредили корты, где занималась Ана, её родители решили перебраться в более благополучную Швейцарию. Там девушка и начала свой путь к вершине.

2008 год стал лучшим в карьере теннисистки. Именно в том году Иванович возглавила мировой рейтинг. Этот успех стал первым в истории Сербии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2014 году Иванович начала отношения с немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Два года спустя пара сыграла свадьбу в Венеции, а в конце того сезона сербка приняла решение завершить карьеру. В 2018 году у пары родился первый сын, которого назвали Лука, а спустя год Ана родила второго мальчика, Леона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Замужество, роды, дети - всё это никак не повлияло на Ану, которая сейчас выглядит также обворожительно. На Instagram сербки подписаны 1,6 миллиона человек, которые верят, что когда-нибудь Ана всё-таки вернётся на корт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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