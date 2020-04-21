Вт, 21.04.2020
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На улице Салнас в Риге произошел пожар в новостройке

ФОТО: Читатель

Во вторник, 21 апреля, в Риге на улице Салнас, 21, произошел пожар на последнем этаже новостройки.

Огнем охвачена одна квартира, на месте происшествия работают пожарные, прибыли медики.

ФОТО: Читатель

ФОТО: Читатель

Как проинформировала Пожарно-спасательная служба, в 13:40 был получен вызов в Риге, где в многоквартирном доме загорелась квартира. На месте работают четыре автоцистерны, одна автолестница, 22 пожарных, проведена эвакуация жителей.

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