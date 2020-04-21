Covid-19 обнаружен у одного из сотрудников Детской больницы

Сегодня в 16.00 в больнице состоится пресс-конференция, на которой член правления BKUS Зане Страуме предоставит дополнительную информацию.

Как сообщалось, Covid-19 ранее был также выявлен у пациентов в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиня.