Covid-19 обнаружен у одного из сотрудников Детской больницы

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) у одного из сотрудников выявлен Covid-19, сообщила агентству LETA представитель больницы Уна Греневица.
Сегодня в 16.00 в больнице состоится пресс-конференция, на которой член правления BKUS Зане Страуме предоставит дополнительную информацию.
Как сообщалось, Covid-19 ранее был также выявлен у пациентов в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиня.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших составляет 748 человек.