Вт, 21.04.2020
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Covid-19 обнаружен у одного из сотрудников Детской больницы

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) у одного из сотрудников выявлен Covid-19, сообщила агентству LETA представитель больницы Уна Греневица.

Сегодня в 16.00 в больнице состоится пресс-конференция, на которой член правления BKUS Зане Страуме предоставит дополнительную информацию.

Как сообщалось, Covid-19 ранее был также выявлен у пациентов в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиня.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших составляет 748 человек.

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