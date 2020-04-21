В Латвии умерли уже девять пациентов с Covid-19; семеро - в стационарах

К настоящему времени в Латвии умерли девять пациентов с Covid-19, смерть семи из них наступила в стационарах, свидетельствует информация Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
В течение последней недели умерли три пациента с Covid-19 - 21 апреля, 17 апреля и 15 апреля. Еще один человек умер 12 апреля. Двое пациентов с Covid-19 умерли 11 апреля, по одному - 7, 4 и 3 апреля.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров сообщила, что Covid-19 был основной причиной смерти семи пациентов.
По причинам смерти двух пациентов ожидалось заключение патологоанатома, однако после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения принято решение все же причислить этих умерших к статистике Covid-19, пояснила министр.
В этих случаях первичной причиной смерти пациентов были тяжелые заболевания, которые осложнил Covid-19. В дальнейшем статистика будет вестись по этой методологии, то есть случаи, когда Covid-19 был вторичной причиной смерти, будут причисляться к статистике смертей от коронавируса.
В основном умершие были пожилыми людьми с серьезными хроническими заболеваниями, что привело к тяжелому течению Covid-19 и необходимости интенсивной терапии.
"Не во всех случаях "Covid-19" был прямой причиной смерти, в некоторых случаях заболевание "Covid-19" было признано серьезной причиной, которая привела к смерти, обострив течение хронических заболеваний", - сказала министр.
К настоящему времени в Латвии сделано 37 972 теста на Covid-19, заболевание подтверждено у 748 человек. За последние сутки в стационары помещены двое заболевших. Всего в больницах сейчас находятся 43 заболевших Covid-19, в том числе три в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 67 человек.
У 133 людей повторные тесты на Covid-19 оказались отрицательными, то есть эти люди не только выздоровели, но и освободились от вируса в организме.
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