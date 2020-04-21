Туроператор не хочет возвращать деньги, а предлагает ваучер! Что об этом думают министерства

Туроператоры

В одобренном правительством докладе Минэкономики о влиянии Covid-19 на туристический бизнес говорится следующее:

"В период кризиса из-за Covid-19 нужно разрешить туроператорам выдавать клиентам ваучеры вместо того, чтобы возвращать деньги за отмененное путешествие".

В докладе отмечается, что из введенных в Латвии ограничений сильнее всего на туризм влияет прекращение международных пассажирских перевозок. Гостиницы, предприятия общественного питания и организаторы мероприятий фактически прекратили хозяйственную деятельность.

Министерство указало на действующую директиву ЕС, которая обязывает туроператоров в течение 14 дней возвращать деньги за отмененное путешествие. Сейчас эти требования невыполнимы, так как у туроператоров нет средств, а международные партнеры не возвращают деньги, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы.

На следующей неделе на видеоконференции представителей стран ЕС Минэкономики предложит обсудить введение ваучеров для клиентов сроком на 18 месяцев.

Деньги будут возвращаться в том случае, если ваучер не был использован.

Это позволило бы сохранить бизнес туроператоров и турагентов и оперативно возобновить его после окончания кризиса.

Авиаперевозки

Министр сообщения Талис Линкайтс на заседании Кабинета министров предложил следующее:

На авиаперевозках также необходимо ввести систему ваучеров, когда клиентам за несостоявшийся полет не возвращают деньги сразу, в предоставляют ваучер.

Во вторник правительство одобрило разработанную Министерством экономики позицию для переговоров с другими странами ЕС, которая предусматривает разрешить туроператорам во время вызванного Covid-19 кризиса выдавать клиентам ваучеры, а не сразу же возвращать деньги за несостоявшееся путешествие.

Линкайтс выразил поддержку позиции Минэкономики, подчеркнув, что сейчас туристическим компаниям очень сложно компенсировать клиентам несостоявшиеся путешествия.

Министр подчеркнул, что в аналогичной ситуации находится и отрасль авиаперевозок - пассажиры хотят вернуть средства за несостоявшиеся полеты, но у авиакомпаний сейчас этих денег нет.

"Если по вопросу о туризме мы в ЕС придем к единой позиции, то будем аналогичным способом лоббировать систему ваучеров и в отрасли авиаперевозок", - сказал Линкайтс.

Как сообщалось, в Латвии в связи с распространением Covid-19 до 12 мая объявлено чрезвычайное положение, на время которого установлен ряд ограничений, в том числе отменены международные пассажирские перевозки.