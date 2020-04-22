Новый клип ДДТ и песня про старого БДСМщика Терентия. Что послушать?

Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков активно радует поклонников своим творчеством. Музыкант запустил специальный цикл под названием "Подношения интересному времени", в который успели войти уже более 20 песен.

На днях вышла композиция "Не выходи за дверь", которая очень хорошо описывает наши новые реалия.

"Поставил кашель на звонок мобилы.

Я ж думал, шутка! Хватит бить! Дебилы!"

Новая песня Васи Обломова "В очереди" написана в свойственной музыканту ироничной манере.

Группа Tesla Boy спустя долгие годы начала петь на русском языке. Их композицию "Проспект" можно было услышать во втором сезоне сериала "Содержанки", а в апреле свет увидел их первый русскоязычный альбом "Андропов". Интересная пластинка, в которую хочется вслушиваться.

Артистка лейбла Black Star Клава Кока выпустила трек под названием "Бабы". Простенькая песенка с очень цепляющимся припевом.

Уже бывший артист лейбла Black Star Леван Горозия (L`One) после ухода от Тимати, похоже, только выиграл. Музыкант представил клип на композицию "Шторм". Качово!

Дворы-колодцы, мрачный город, случайные прохожие, бомжи, храмы, следственный изолятор "Кресты" - это новый клип легендарной российской рок-группы ДДТ на песню "Русская весна".

Новой композиции Юрий Шевчука вам показалось недостаточно? Тогда посмотрите клип "Две недели" от группы АИГЕЛ. Получилась "песня-колыбельная" о выходе из тюрьмы по УДО.

Ну и бонусом предлагаем познакомиться, если вы этого ещё не сделали, с группой "Электрослабость". В январе этого года песня про хламидии взорвала эфир шоу "Comedy Баттл" на ТНТ и моментально стала вирусной.