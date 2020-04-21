Автоводители больше не смогут отказаться "подуть в трубочку"

Сегодня, 21 апреля, правительство постановило, что теперь автоводитель не сможет отказаться от проверки на алкоголь с помощью алкометра. Изменения приняты для того, чтобы полиция могла оперативней констатировать, находится ли автоводитель в состоянии алкогольного опьянения.
До сих пор водитель мог отказаться от проверки на алкоголь на месте. В таком случае водителя доставляли в больницу для проведения медицинского обследования на наличие алкоголя в крови. Такая же практика применялась в случае, если водитель был не согласен с показаниями алкометра.
Указывается, что полицейские нередко сталкивались с проблемой, когда медицинские учреждения отказывали представителям правопорядка в проведении обследования на наличие алкоголя в крови.
Особенно актуальной эта проблема стала сейчас, когда в стране введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19.
В результате этого существует риск, что водители смогут избежать административной ответственности только потому, что у полицейских не будет возможности своевременно провести медицинского обследование на алкогольное опьянение.
Подготовленные поправки подразумевают, что на экспертизу в медицинское учреждение автоводитель может быть доставлен лишь в одном случае - если проверку на алкоголь на месте нельзя провести в связи с состоянием здоровья автоводителя.
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