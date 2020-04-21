Автоводители больше не смогут отказаться "подуть в трубочку"

До сих пор водитель мог отказаться от проверки на алкоголь на месте. В таком случае водителя доставляли в больницу для проведения медицинского обследования на наличие алкоголя в крови. Такая же практика применялась в случае, если водитель был не согласен с показаниями алкометра.

Указывается, что полицейские нередко сталкивались с проблемой, когда медицинские учреждения отказывали представителям правопорядка в проведении обследования на наличие алкоголя в крови.

Особенно актуальной эта проблема стала сейчас, когда в стране введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19.

В результате этого существует риск, что водители смогут избежать административной ответственности только потому, что у полицейских не будет возможности своевременно провести медицинского обследование на алкогольное опьянение.

Подготовленные поправки подразумевают, что на экспертизу в медицинское учреждение автоводитель может быть доставлен лишь в одном случае - если проверку на алкоголь на месте нельзя провести в связи с состоянием здоровья автоводителя.