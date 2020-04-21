Вт, 21.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

Наглядно: Новая информация о распространении Covid-19 в Латвии

ФОТО: AFP/Scanpix, SPKC

За неделю с 14 апреля количество самоуправлений, где был констатирован Covid-19, увеличилось с 63 до 67. Об этом свидетельствует информация, опубликованная Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Также центр приводит инфографику. Предлагаем узнать о распространении Covid-19 в Латвии наглядно.

Инфографика: Количество ежедневно проводимых тестов, количество новых заболевших 

ФОТО: SPKC

Инфографика: Распределение пациентов с Covid-19 по возрастным группам

ФОТО: SPKC

Инфографика: Как растет число заболевших пациентов в Латвии

ФОТО: SPKC

К настоящему времени в Латвии проведено 37 972 теста на Covid-19, заболевание подтверждено у 748 человек. За последние сутки в стационары помещены двое заболевших. Всего в больницах сейчас находятся 43 заболевших Covid-19, в том числе три в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 67 человек.

У 133 людей повторные тесты на Covid-19 оказались отрицательными, то есть эти люди не только выздоровели, но и освободились от вируса в организме.

К настоящему времени в Латвии умерли девять пациентов с Covid-19, смерть семи из них наступила в стационарах, свидетельствует информация SPKC.

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