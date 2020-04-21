"Как минимум 30 осколков пролетели через двери". Очевидцы рассказали о взрыве в Резекне

На парковке внутреннего двора многоэтажного дома рано утром взорвался микроавтобус Volkswagen Transporter. Около шести утра на месте происшествия очевидцы могли наблюдать за работой множества представителей полиции.

Взрывчатка, которая, скорее всего, находилась под транспортным средством, была заполнена множеством мелких деталей. Во время взрыва мелкие металлические предметы разлетелись в рядом стоящие автомобили - таким образом были повреждены их кузова и шины.

Помимо уже упомянутого Volkswagen были повреждены пять других автомобилей. Повезло, что в тот момент поблизости не находился ни один человек.

"Мы слышали ночью взрыв, было около половины пятого. Подошли к окну и увидели, что из синего бусика валил дым. Спустились вниз и увидели, что у всех машин есть повреждения. Сразу охрана приехала, и потом полиция" - рассказал Кристап, владелец автомобиля марки Mercedes.

Автомобиль Кристапа пострадал несильно, в вот владельцу Mazda повезло меньше - его транспортное средство находилось рядом с микроавтобусом. Как минимум 30 осколков пролетели через двери автомобиля, также были повреждены другие детали и элементы салона. Пострадали и другие автомобили, которые находились на расстоянии нескольких метров от места взрыва.

"Лобовое стекло пробито, также два других стекла. Здесь еще следы. Принимая во внимание то, что разбито даже зеркало, думаю, это какое-то устройство с уничтожающими элементами", - рассказал владелец Audi Сергей.

Местные думают, что произошедшее - попытка причинить вред собственнику Volkswagen или его семье.

Пока сотрудники не рассказывают о версиях произошедшего, окружающие могут только допускать самые разнообразные сценарии.

"Эта машина принадлежала нашему соседу. Я встречалась с ним только в подъезде. Ничего не могу сказать, нормальный сосед. Мужчина, у него семья, жена, двое детей. О бизнесе я ничего не слышала, потому что у него этот фургон, еще и другая машина, но ничего такого нет", – сказала местная жительница Валлия.

Если у вас есть полезные сведения, которые могут пригодиться полиции, звоните по телефону 110.