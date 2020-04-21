"Долго не хотела говорить": Кристина Асмус показала беременный живот

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии", - начала свой рассказ Кристина.

Актриса призналась, что ее жизнь снова поделилась на "до" и "после". У Асмус снова появились новые ощущения и другой распорядок дня, который трудно соблюдать в период самоизоляции.