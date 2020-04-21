Вт, 21.04.2020
Коллективный иммунитет не сможет развиться так быстро, потому что, для этого должны заболеть по крайней мере 60% людей. Уга Думпис, инфекционист

За прошедшие сутки Covid-19 зарегистрирован еще в одном крае

Иллюстративное фото

ФОТО: DIMITAR KYOSEMARLIEV / REUTERS

За прошедшие сутки случай заболевания Covid-19 зарегистрирован еще в одном крае - Аматском, свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В целом случаи Covid-19 выявлены в 67 самоуправлениях.

Из всех заболевших дети до девяти лет составляют 2%, пожилые люди старше 70 лет - 9%. 14% заболевших - люди в возрасте от 20 до 29 лет, 13% - от 60 до 69 лет. Еще 4% составляют пациенты в возрасте от 10 до 19 лет.

Более подробно и наглядно о распространении Covid-19 в Латвии можно узнать здесь:

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек.

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