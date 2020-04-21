Вт, 21.04.2020
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Болгары, две недели находившиеся на карантине в Бауске, покинули в Латвию

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Граждане Болгарии, находившиеся на карантине в Межотненской волости Бауского края, покинули Латвию. Об этом в социальной сети Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.

18 граждан Болгарии были отконвоированы на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Планируется, что до границы с Польшей их будут сопровождать литовские представители правопорядка.  

Как рассказала представитель по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление.

Болгары уехали на своих собственных автомашинах, на которых они и приехали в Латвию.

Напомним, 6 апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, один из которых оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Они находились на карантине в помещениях бывшей Межотненской школы-интерната.

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