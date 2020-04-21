Болгары, две недели находившиеся на карантине в Бауске, покинули в Латвию

Граждане Болгарии, находившиеся на карантине в Межотненской волости Бауского края, покинули Латвию. Об этом в социальной сети Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.
18 граждан Болгарии были отконвоированы на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Планируется, что до границы с Польшей их будут сопровождать литовские представители правопорядка.
✅ "Bulgārijas valstspiederīgie, kuri no 5.aprīļa uzturējās Mežotnes internātskolā, šodien ir devušies mājup un jau šķērsojuši Latvijas robežu," informēja Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītājs VUGD priekšnieka vietnieks @baltmans— VUGD (@ugunsdzeseji) April 21, 2020
Как рассказала представитель по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление.
Болгары уехали на своих собственных автомашинах, на которых они и приехали в Латвию.
Напомним, 6 апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, один из которых оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Они находились на карантине в помещениях бывшей Межотненской школы-интерната.
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