Болгары, две недели находившиеся на карантине в Бауске, покинули в Латвию

18 граждан Болгарии были отконвоированы на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Планируется, что до границы с Польшей их будут сопровождать литовские представители правопорядка.

✅ "Bulgārijas valstspiederīgie, kuri no 5.aprīļa uzturējās Mežotnes internātskolā, šodien ir devušies mājup un jau šķērsojuši Latvijas robežu," informēja Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītājs VUGD priekšnieka vietnieks @baltmans — VUGD (@ugunsdzeseji) April 21, 2020

Как рассказала представитель по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление.

Болгары уехали на своих собственных автомашинах, на которых они и приехали в Латвию.

Напомним, 6 апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, один из которых оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Они находились на карантине в помещениях бывшей Межотненской школы-интерната.