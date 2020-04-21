Вт, 21.04.2020
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Бесплатная нефть: виноват ли коронавирус в том, что цены упали ниже нуля, и что теперь будет

ФОТО: BBC News

Минус 40 долларов за баррель - такой цены на нефть мир еще не видел. Стоит ли беспокоиться тем, кто продает нефть, и радоваться тем, кто её покупает - заправляет машину, асфальтирует дорогу или топит дом?

Не стоит. Отрицательная цена в Америке - лишь сбой в матрице, технический провал, финансовая авантюра, имеющие мало отношения к реальному миру. Никому пока не будут доплачивать за полный бак на заправке.

Обычная нефть - черная, вязкая, пахучая жидкость - по-прежнему в цене, пусть цена эта в исторической перспективе и выглядит смехотворной. Два главных мировых сорта нефти, к которым привязана цена большинства других, торгуются на том же уровне, что и пару дней назад. В Америке техасская нефть WTI с поставкой в июне стоит 22 доллара, а за баррель европейского сорта Brent дают $26.

А того, что стоило минус 40 долларов за баррель, уже нет. Минусовая цена относилась к фьючерсу - финансовому инструменту, обеспеченному нефтью, то есть к договору на поставки сырья в определенный срок.

Что случилось

Фьючерс был майский, он истек во вторник, 21 апреля. А поскольку нефть сейчас никому не нужна (о чем ниже), за день до истечения контракта инвесторы попытались избавиться от него любой ценой.

Любая цена оказалась отрицательной.

Станок-качалка в Техасе

Reuters

Чтобы не получить нефть на руки, они готовы были заплатить тем, кого контракт обязывал эту нефть поставить. В противном случае они должны были бы забрать нефть в Техасе и складировать ее в ближайшем хранилище в Кушинге. Как назло, оно оказалось заполненным под завязку.

Про это когда-нибудь снимут фильм вроде The Big Short ("Игра на понижение" в российском прокате) с Кристианом Бэйлом. Герой той ленты задолго до мирового финансового кризиса поставил на крах рынка необеспеченных ипотечных кредитов. Звучит скучно, но в конце фильма он выводит маркером на доске цифру: +489% прибыли.

На этот раз кто-то поставил на то, что кто-то поставит против того, что нефть может стоить меньше 10 долларов за баррель.

Эти "кто-то" не дали покупателям майского контракта за условные 25 долларов за баррель перейти на июньский контракт за 22 доллара и заплатить штраф в три доллара за баррель. Они настаивали на том, что продавать контракт не будут, но готовы поставить нефть - реальные баррели, товар лицом.

На это никто не подписывался, люди покупали финансовый контракт, а не цистерны с вязкой жидкостью. В итоге владельцы майских фьючерсов согласились доплатить за то, чтобы избавиться от них, поскольку за вывоз и складирование нефти им пришлось бы заплатить намного больше.

Нефти слишком много

В любой другой ситуации владельцы истекших во вторник майских контрактов смогли бы получить физическую нефть, переработать ее в нефтепродукты и продать. Но это почти невозможно в условиях решительного падения спроса со стороны измученной коронавирусом экономики.

Танкеры теперь используют не для перевозки, а для хранения нефти - в ожидании роста цен

Reuters

 

"Черный понедельник" на американском нефтяном рынке случился в момент, когда мировой спрос на нефть обрушился вслед за экономической активностью в мире. Примерно на 30%.

Ответом на это стало неуклюжее сокращение поставок со стороны России и стран ОПЕК примерно на 10% мирового предложения сырья.

Сокращение это последует только в мае. Но даже тогда окажется, что примерно 20% нефти на рынке - лишние. Чтобы избежать затоваривания, нефть нужно складировать. Но с этим проблемы.

Нефтехранилища на планете заполнены примерно на три четверти. А свободная четверть - около 1 млрд баррелей - примерно в 10 раз превышает мировой спрос на нефть, который до кризиса составлял около 100 млн баррелей в сутки.

Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть, как ожидается, упадет на 30%. То есть трейдерам, нефтеперерабатывающим заводам и госрезервам придется куда-то складировать 30 млн баррелей в день. Резервуаров им хватит на месяц, максимум на полтора.

И спрос на эти хранилища феноменальный. Цены будущих поставок на рынке сейчас выше текущих, поэтому трейдеры придерживают нефть в расчете на ее подорожание в будущем. Хранилища быстро заполняются: не только на суше, но и на море.

Нефтехранилища на ключевых рынках вроде Сингапура и США подорожали вдвое. И если на суше хранится примерно три миллиарда баррелей нефти, из-за падения цен трейдеры стали складировать нефть и на море - в танкерах, которые обычно используются для ее перевозки.

Буквально за пару недель объем нефти в никуда не идущих танкерах удвоился до 160 млн баррелей, подсчитало агентство Рейтер.

Больше полусотни супертанкеров каждый грузоподъемностью до 2 млн баррелей стоят на якоре. В мире их всего 770, и каждый третий в итоге может остаться на рейде загруженным под завязку до лучших времен, полагают трейдеры.

Супертакер в китайском порту

Reuters

 

Такого мир не знал со времен обвала экономики в финансовый кризис 2009 года. Но даже тогда в море болталось всего 100 млн неприкаянных баррелей нефти.

Придется ли России доплачивать покупателям ее нефти?

Как все это скажется на России - одном из трех ведущих поставщиков нефти на мировой рынок наряду с Саудовской Аравией и США?

Цены российской Urals привязаны к североморской Brent, а не к техасской WTI. Никаких отрицательных значений на этом рынке до сих пор не наблюдалось.

Но и текущие цены далеки от совершенства.

По данным Рейтер, партии Urals с поставкой в начале мая продаются с дисконтом в 3 доллара к так называемому датированному Brent - спотовым ценам на конкретную дату, о которых рынок узнает, только если трейдеры поделятся этой информацией с агентствами.

На текущий момент цена российской нефти примерно вдвое ниже той, что заложена в бюджет - 42,4 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, когда цена поднимается выше - валюта накапливается в стабфонде на черный день. Если меньше - стабфонд тратят на текущие расходы.

Дальнейшую динамику этой цены определит баланс спроса и предложения, а не сиюминутная ситуация на одном из рынков фьючерсных контрактов, как это случилось в "черный понедельник". А баланс этот определится только тогда, когда мир выйдет из коронакризиса.

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