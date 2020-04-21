Бесплатная нефть: виноват ли коронавирус в том, что цены упали ниже нуля, и что теперь будет

Танкеры теперь используют не для перевозки, а для хранения нефти - в ожидании роста цен Reuters

"Черный понедельник" на американском нефтяном рынке случился в момент, когда мировой спрос на нефть обрушился вслед за экономической активностью в мире. Примерно на 30%.

Ответом на это стало неуклюжее сокращение поставок со стороны России и стран ОПЕК примерно на 10% мирового предложения сырья.

Сокращение это последует только в мае. Но даже тогда окажется, что примерно 20% нефти на рынке - лишние. Чтобы избежать затоваривания, нефть нужно складировать. Но с этим проблемы.

Нефтехранилища на планете заполнены примерно на три четверти. А свободная четверть - около 1 млрд баррелей - примерно в 10 раз превышает мировой спрос на нефть, который до кризиса составлял около 100 млн баррелей в сутки.

Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть, как ожидается, упадет на 30%. То есть трейдерам, нефтеперерабатывающим заводам и госрезервам придется куда-то складировать 30 млн баррелей в день. Резервуаров им хватит на месяц, максимум на полтора.

И спрос на эти хранилища феноменальный. Цены будущих поставок на рынке сейчас выше текущих, поэтому трейдеры придерживают нефть в расчете на ее подорожание в будущем. Хранилища быстро заполняются: не только на суше, но и на море.

Нефтехранилища на ключевых рынках вроде Сингапура и США подорожали вдвое. И если на суше хранится примерно три миллиарда баррелей нефти, из-за падения цен трейдеры стали складировать нефть и на море - в танкерах, которые обычно используются для ее перевозки.

Буквально за пару недель объем нефти в никуда не идущих танкерах удвоился до 160 млн баррелей, подсчитало агентство Рейтер.

Больше полусотни супертанкеров каждый грузоподъемностью до 2 млн баррелей стоят на якоре. В мире их всего 770, и каждый третий в итоге может остаться на рейде загруженным под завязку до лучших времен, полагают трейдеры.

Супертакер в китайском порту Reuters

Такого мир не знал со времен обвала экономики в финансовый кризис 2009 года. Но даже тогда в море болталось всего 100 млн неприкаянных баррелей нефти.

Придется ли России доплачивать покупателям ее нефти?

Как все это скажется на России - одном из трех ведущих поставщиков нефти на мировой рынок наряду с Саудовской Аравией и США?

Цены российской Urals привязаны к североморской Brent, а не к техасской WTI. Никаких отрицательных значений на этом рынке до сих пор не наблюдалось.

Но и текущие цены далеки от совершенства.

По данным Рейтер, партии Urals с поставкой в начале мая продаются с дисконтом в 3 доллара к так называемому датированному Brent - спотовым ценам на конкретную дату, о которых рынок узнает, только если трейдеры поделятся этой информацией с агентствами.

На текущий момент цена российской нефти примерно вдвое ниже той, что заложена в бюджет - 42,4 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, когда цена поднимается выше - валюта накапливается в стабфонде на черный день. Если меньше - стабфонд тратят на текущие расходы.