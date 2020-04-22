К белорусам, протестовавшим против интеграции с РФ, пришли за имуществом

У активистки движения "За свободу" минчанки Ольги Быковской несколько дней назад арестовали имущество. "Стиральную машину и тостер, оценили всего в 75 рублей (30 евро в пересчете). И если за 10 дней штраф не погасить, могут забрать технику и попытаться реализовать в счет уплаты штрафа", - рассказала она DW. Быковская - одна из участников акций протеста, которые в декабре прошлого года в Минске протестовали против углубления интеграции Беларуси с Россией в рамках Союзного государства.

Пять раз протестующие прошлись по улицам белорусской столицы с лозунгом "Нет союзу с имперской Россией" - ни разу их не разогнали и ни одного человека не задержали. Однако без последствий все же не обошлось. По данным правозащитного центра "Весна", по итогам антиинтеграционных протестов прошло 202 судебных процесса, их участники в общей сложности получили 375 суток ареста и 65 тысяч долларов штрафов.

Заплатить огромные по местным меркам суммы удалось не всем оштрафованным, поэтому у некоторых активистов арестовали имущество - в ход пошли банковские счета, автомобиль и даже бытовая техника. С какими последствиями столкнулись участники декабрьских протестов против интеграции и что думают о необходимости платить за поддержку независимости?

Цена за поддержку независимости - тостер и стиральная машина?

Ольгу Быковскую дважды судили за участие в несанкционированных акциях протеста, оба раза дали штраф. Первый удалось заплатить полностью, а второй - 675 рублей (около 250 евро) - был погашен лишь частично. Поэтому несколько дней назад домой к активистке движения "За свободу" пришла судебный исполнитель и описала часть имущества - стиральную машину и тостер.

Ольга Быковская ФОТО: DW

Заплатить штраф Быковская все же собирается, хотя и считает его несправедливым: "Я законопослушная гражданка, поэтому соблюдаю закон, даже если считаю его неправильным. Это политическое дело, я не совершала правонарушения в его классическом понимании - я лишь участвовала в мирной акции протеста, что гарантирует каждому гражданину наша конституция".

Говоря о реакции властей, Быковская подчеркивает, что она непонятна, поскольку целью тех протестов была поддержка независимости Беларуси: "Получается, что государство наказывает нас за защиту этого самого государства". О своем участии в декабрьских митингах и шествиях против интеграции Беларуси с Россией Ольга Быковская не жалеет и не исключает, что необходимость в подобных акциях возникнет и в будущем.

"Но белорусское государство ограничивает возможности мирного протеста: санкционированные акции дорогие, так как нужно платить за услуги милиции и скорой помощи, несанкционированные - тоже дорогие. Только ответственность не на организаторах акции, а персонально на ее участниках", - пояснила активистка движения "За свободу".

"Это нам должны заплатить за защиту независимости Беларуси"