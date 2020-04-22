"Мы делали все, что в наших силах". Трагическая авария на Рижской объездной дороге

"Машина даже не тормозила - просто въехала прямо в деревья. Машины, которые ехали сзади, остановились. Остановился и я. Подбежал, там было двое мужчин. Так как я раньше работал в спасательной службе, решил, что могу оказать первую помощь", - рассказал свидетель произошедшего Шандорс Самарский.

Он выбил стекло со стороны пассажира, разблокировал двери, но пострадавших до прибытия медиков решили не трогать. Однако в этот момент автомобиль начал дымить, поэтому водителя из транспортного средства все же вытащили.

"Начали делать ему массаж сердца. Сначала один водитель, потом я. Попеременно. Он не дышал примерно полторы-две минуты", - поделился очевидец.

В это время две женщины вызвали "скорую".

"Они ехали достаточно долго. Первыми приехали спасатели, примерно через 25 минут после вызова. Они выбежали, начали делать искусственное дыхание, сменили нас", - рассказал Самарский.

Несмотря на старания всех присутствовавших, водитель скончался. Это констатировали прибывшие на место происшествия медики. В настоящий момент Госполиция начала расследование, однако уже сейчас прозвучала версия, что причиной аварии могли стать проблемы со здоровьем водителя.

"Возможно, ему стало плохо. Об этом свидетельствует то, что на дороге не было следов торможения", - сказал представитель полиции Хелмутс Сташко.

С тем, что водителю могло стать плохо, согласны и свидетели трагического происшествия.

"Не знаю, может, инсульт. Когда вытащили его, он не дышал, но после искусственного дыхания начал дышать. Он был жив, у него был пульс - слабый, но был. Не знаю, что со внутренними органами, но он был жив. Жаль, мы делали все, что было в наших силах", - рассказал свидетель произошедшего.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)