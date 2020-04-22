Трамп приостановил иммиграцию в США, чтобы поддержать американцев

Президент США Дональд Трамп полагает, что таким образом получится поддержать американцев, которые из-за распространения коронавируса остались без работы.

"Приостановка иммиграции поможет безработным американцам быть первыми в очереди, когда [экономика] Америки будет открываться. Это было бы неправильно и нечестно, если бы американцев, уволенных из-за вируса, заменили работники из-за границы", — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Но страна закрыта не для всех.

Есть ряд исключений, например, работники сельскохозяйственной отрасли - они смогут приезжать и работать в США. Подписание указа о приостановлении иммиграции запланировано на среду, 22 апреля.

Через 60 дней США оценят экономическую ситуацию в стране и примут решение о необходимости или продлить запрет на иммиграцию, или же об отмене.

"By pausing immigration, we will help put unemployed Americans first in line for jobs as America re-opens." pic.twitter.com/CCkeJJH1bs — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2020