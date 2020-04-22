Ср, 22.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

Трамп приостановил иммиграцию в США, чтобы поддержать американцев

Дональд Трамп.

ФОТО: ALEX WONG/AFP

Въезд в страну для иммигрантов приостановлен как минимум на два месяца с рядом исключений, например, для работников сельского хозяйства, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Президент США Дональд Трамп полагает, что таким образом получится поддержать американцев, которые из-за распространения коронавируса остались без работы. 

"Приостановка иммиграции поможет безработным американцам быть первыми в очереди, когда [экономика] Америки будет открываться. Это было бы неправильно и нечестно, если бы американцев, уволенных из-за вируса, заменили работники из-за границы", — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Но страна закрыта не для всех.

Есть ряд исключений, например, работники сельскохозяйственной отрасли - они смогут приезжать и работать в США. Подписание указа о приостановлении иммиграции запланировано на среду, 22 апреля. 

Через 60 дней США оценят экономическую ситуацию в стране и примут решение о необходимости или продлить запрет на иммиграцию, или же об отмене. 

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