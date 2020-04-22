В Одни Ворота: "Последний танец" Майкла Джордана - главный сериал о спорте эры карантина
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
На Netflix вышло важнейшее документальное кино - фильм The Last Dance, который посвящён карьере Майкла Джордана и рассказывает о его последнем чемпионском сезоне. В данный момент доступны две первых серии проекта
Ведущий программы "В Одни Ворота!" впечатлился увиденным и делится впечатлениями!
- Узнайте как складывались ранние годы карьеры Майкла Джордана. Особенно тяжело пришлось его товарищам по команде - гений старшего товарища привёл игроков "Чикаго Буллс" к шести чемпионствам. Это не могло не подвергнуться критике.
- Конфликты имели место и внутри коллектива - о чемпионских кампаниях на фоне внутренних разногласий, становлений и конфликтов внутри самих игроков слушайте в программе "В Одни Ворота!".