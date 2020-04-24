Видео ⟩ Режиссер "Папа, сдохни!" Кирилл Соколов о фильме, Тарантино, съемках в Риге и BadСomedian

4 апреля 2019 года состоялась премьера его черной комедии "Папа, сдохни!". 20 апреля 2020-го фильм должен был выйти в прокат в Великобритании и США, но из-за пандемии Covid-19 он сразу вышел на онлайн-платформах и Blu-Ray.

Удивительным стало то, что работа провалилась в России, но заслужила огромную похвалу со стороны англоязычных критиков, сравнивших Соколова с Тарантино и Гаем Ричи.

30-летний режиссер рассказал нам, как внимание СМИ повлияло на фильм и что сейчас с ним происходит.

"Внутри России, с точки зрения монетизации, уже ничего нельзя сделать. С первого дня выхода в онлайн он уже был украден, а

русский зритель предпочитает смотреть пиратский контент, чем лицензионный", - заметил он.

Кирилл объяснил, что сейчас такая активность в СМИ связана с тем, что картина должна была выйти на экраны в Великобритании, но из-за коронавируса вышла сразу на онлайн-платформах. А к тому, что его называют "русским Гаем Ричи", Соколов относится с иронией.

"Могли обзывать и хуже. Я нормально к этому отношусь… Очевидно их [Тарантино и Гая Ричи. - Прим. ред.] влияние… Кино достаточно постмодернистское. Все идет по пути пазла, и это сравнение ожидаемо", - говорит он.

Создавая свой фильм, Соколов хотел сделать что-то, что выделится в российском кино.

"Мы хотели сделать кино, которое отличается от среднестатистического русского. А у нас [у российских режиссеров. - Прим. ред.] есть такая тенденция в кинематографе к монохроматичной блеклой картинке, без какого-либо цвета вообще", - указал он.

Создавая "Папа, сдохни!", они сразу хотели сделать много цвета, чтобы было плотно и он "сочился через экран, как масло".

Если говорить о звуковой дорожке, то Кирилл объяснил, почему для финала картины выбрал композицию Жени Любич Russian Girl.

"Женя Любич идеально подошла. По настроению очень понравилось и по тому, что она поет - легла очень убедительно", - объяснил режиссер.

Картина "Папа, сдохни!" соединила в себе столько жанров и режиссерских приемов, потому что создавалась в одной локации. Требовалось придумать, как развлечь зрителя. Потому Кирилл Соколов менял жанр внутри фильма.

"Масштаб противостояния был мифологический. Отсюда возникло музыкальное и масштабное решение… Задача стояла - не дать зрителю заскучать на протяжении 90 минут, пялясь на одни обои", - пояснил он.

Кроме того, Кирилл объяснил важные детали в фильме и рассказал про свою любовь к ирландским писателям.

"Ирландцы очень близкие к русским людям", - считает он.

Соколов отметил, что герой Виталия Хаева в "Папа, Сдохни!" - это как некое продолжение персонажа из картины "Изображая жертву" (Кирилла Серебренникова), который просуществовал в советской системе еще 15-20 лет.

Кирилл рассказал нам про финал картины и объяснил действия персонажа Александра Кузнецова. Раскрыл также, какие подсказки были даны в фильме.

"Естественно, он себя видит как защитник, мститель и "Темный рыцарь", - добавил он.

Кроме фильма мы успели поговорить и про известного блогера, снимающего кинообзоры, Евгения Баженава (BadComedian), который похвалил работу Соколова. Но Кирилл заметил, что хоть блогер и делает полезные вещи, но он создал нехорошую тенденцию.

"Здорово, что BadComedian подталкивает к ответственности, но появилось огромное число последователей, которые совершенно не хотят мыслить критически", - заметил он.

Кроме того, Кирилл нам рассказал, как после выпуска с факультета физико-технических наук попал в мир кино. Он уточнил, что этот путь был не таким быстрым, на это ушло 6 лет.

Конечно, мы не могли не спросить Соколова о возможности что-то снять в Риге. "Почему бы и нет?!" - ответил нам режиссер.

Впрочем, это лишь краткий пересказ нашей беседы. Полное интервью с российским режиссером Кириллом Соколовым смотрите в новом выпуске программы "В чем фишка?".

Видео: Интервью с режиссером Кириллом Соколовым