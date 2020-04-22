ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

По данным источника, такая рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и представителями европейских футбольных клубов. Издание отмечает, что дискуссия была ожесточённой, а конференция продолжалась два часа вместо запланированного часа.

Эпидемиологи из ВОЗ показали презентацию, в которой были представлены вероятные сценарии развития ситуации с коронавирусом. По мнению специалистов, существует большой риск новой волны заражений в 2021 году, поэтому ВОЗ порекомендовала отказаться от международных турниров до конца следующего года.

Стоит отметить, что ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, поэтому футбольные власти не обязаны следовать данным советам.