ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить все международные турниры до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает бразильский портал Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar.
По данным источника, такая рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и представителями европейских футбольных клубов. Издание отмечает, что дискуссия была ожесточённой, а конференция продолжалась два часа вместо запланированного часа.
Эпидемиологи из ВОЗ показали презентацию, в которой были представлены вероятные сценарии развития ситуации с коронавирусом. По мнению специалистов, существует большой риск новой волны заражений в 2021 году, поэтому ВОЗ порекомендовала отказаться от международных турниров до конца следующего года.
Стоит отметить, что ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, поэтому футбольные власти не обязаны следовать данным советам.
Напомним, что на этой неделе УЕФА рекомендовал всем лигам доиграть сезон 2019/2020. Ранее сообщалось о том, что матчи чемпионата Германии могут возобновиться 9 мая без зрителей, а чемпионат Польши продолжится 30 мая.