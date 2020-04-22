Фото ⟩ Снос киосков на углу Марияс и Сатеклес подходит к концу

Ранее сообщалось, что латвийско-эстонские девелоперы недвижимости Regals nami и Novira Capital вложат около 40 млн евро в строительство семиэтажного торгового и офисного здания на углу ул. Марияс и Сатеклес напротив Центрального вокзала в Риге.

На данном перекрестке поток пешеходов один из самых больших в Балтии - около 50 000 человек в день. В здании будет около 20 000 кв. м офисных площадей, а на первом этаже примерно 3500 кв. м будут отведены под торговлю.