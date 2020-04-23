18+ ⟩ Девушка потратила тысячи долларов на тату и модификации тела: вот как она выглядит сейчас

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Что для одного - красота и восторг, для другому, наоборот, не приносит тёплых чувств. Кто-то делает миллион пластических операций, а кто-то меняется до неузнаваемости с помощью других способов как 24-летняя Эмбер Люк (Amber Luke).
Девушка из Австралии покрыла своё тело татуировками и пирсингом. И за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости.
Вот как Эмбер выглядела до всех модификаций:
В ноябре прошлого года Daily Mail писал, что Эмбер потратила на трансформацию тела, в том числе на сплит языка и тоннели в ушах, 26 тысяч долларов. На теле девушки 200 татуировок, она увеличила грудь и изменила форму щёк, губ и ушей.
Но наиболее опасной процедурой, по словам девушки, оказалось окрашивание глазных яблок в синий цвет.
"Я даже не знаю, как описать вам то, что я пережила, — рассказывает она. — Когда чернила попали в глазное яблоко, казалось, что тату-мастер начал втирать мне в глаза десяток осколков стекла", - сказала Люк, которая называет себя белым драконом с голубыми глазами. Сеанс занял 40 минут.
"К сожалению, татуировщик слишком глубоко загнал чернила в глазное яблоко, — утверждает она. — Если процедуру выполняют по правилам, человек не должен ослепнуть", - сказала Эмбер, признавшись, что на три недели потеряла зрение.
Экстремальные модификаций тела она больше не планирует.
Люк подчеркнула, что за последние десять лет она превратила себя в человека, которым мечтала стать, а прежнюю внешность она "ненавидит".
"Я не беспокоюсь о том, как буду выглядеть в старости. Не думаю, что хоть кто-то будет выглядеть "миленько" в 70 лет. Моё тело — единственное, что я заберу с собой в могилу", - приводила слова девушки lenta.ru.
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