Чт, 23.04.2020
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18+ ⟩ Девушка потратила тысячи долларов на тату и модификации тела: вот как она выглядит сейчас

ФОТО: instagram.com/amberluke.fanpage

Что для одного - красота и восторг, для другому, наоборот, не приносит тёплых чувств. Кто-то делает миллион пластических операций, а кто-то меняется до неузнаваемости с помощью других способов как 24-летняя Эмбер Люк (Amber Luke).

Девушка из Австралии покрыла своё тело татуировками и пирсингом. И за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости.

Вот как Эмбер выглядела до всех модификаций:

В ноябре прошлого года Daily Mail писал, что Эмбер потратила на трансформацию тела, в том числе на сплит языка и тоннели в ушах, 26 тысяч долларов. На теле девушки 200 татуировок, она увеличила грудь и изменила форму щёк, губ и ушей.

Но наиболее опасной процедурой, по словам девушки, оказалось окрашивание глазных яблок в синий цвет.

"Я даже не знаю, как описать вам то, что я пережила, — рассказывает она. — Когда чернила попали в глазное яблоко, казалось, что тату-мастер начал втирать мне в глаза десяток осколков стекла", - сказала Люк, которая называет себя белым драконом с голубыми глазами. Сеанс занял 40 минут.

"К сожалению, татуировщик слишком глубоко загнал чернила в глазное яблоко, — утверждает она. — Если процедуру выполняют по правилам, человек не должен ослепнуть", - сказала Эмбер, признавшись, что на три недели потеряла зрение.

Экстремальные модификаций тела она больше не планирует. 

Люк подчеркнула, что за последние десять лет она превратила себя в человека, которым мечтала стать, а прежнюю внешность она "ненавидит".

"Я не беспокоюсь о том, как буду выглядеть в старости. Не думаю, что хоть кто-то будет выглядеть "миленько" в 70 лет. Моё тело — единственное, что я заберу с собой в могилу", - приводила слова девушки lenta.ru. 

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