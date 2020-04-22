В Литве - 20 новых случаев Covid-19. В Эстонии - еще одна смерть

Эстония

В минувшие сутки в Эстонии скончался от Covid-19 один человек, позитивных результатов тестов на Covid-19 добавилось 7, сообщил в среду департамент здоровья страны.

За последние сутки в Эстонии было сделано 1426 тестов на Covid-19, из которых 7, то есть 0,5 процента, дали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведены 43 637 теста.

В течение суток в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 82-летняя женщина.

Всего с начала эпидемии из-за коронавируса в Эстонии скончались 44 человека.

Литва

Литве в минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее число заболевших возросло до 1370 человек, сообщил Минздрав страны

За сутки в стране проверено 6040 проб на коронавирус.

В Литве от коронавируса скончалось 38 человек, выздоровело 357.

Как уже сообщалось, в Латвии в минувшие сутки подтверждено 13 новых случаев Covid-19. Всего заболели 761 человек. Скончались 11 пациентов с Covid-19.