Ср, 22.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

В Латвии число умерших пациентов с Covid-19 составило 11 человек

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Manu Fernandez / AP

Количество умерших в Латвии пациентов с "Covid-19" увеличилось до 11 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие относились к возрастным группам от 80 до 85 лет и от 50 до 55 лет. У обоих были хронические заболевания, которые привели к тяжелому течению Covid-19.

За последние сутки проведено 1364 теста на Covid-19 и выявлено 13 новых случаев заболевания.

К настоящему времени в Латвии проведено 39 336 тестов на "Covid-19", заболевание подтверждено у 761 человека.

За последние сутки госпитализировано пять пациентов с "Covid-19". Всего в стационарах лечатся 42 больных, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписан 71 человек.

Во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что выздоровевшими после Covid-19 в Латвии уже признаны 133 человека.

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