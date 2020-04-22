В Латвии число умерших пациентов с Covid-19 составило 11 человек

Умершие относились к возрастным группам от 80 до 85 лет и от 50 до 55 лет. У обоих были хронические заболевания, которые привели к тяжелому течению Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti 5 pacienti (kopā stac. 42 pacienti) 37 pacienti ar vidēji smagu, 5 pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīts 71 pacients, (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020

За последние сутки проведено 1364 теста на Covid-19 и выявлено 13 новых случаев заболевания.

К настоящему времени в Латвии проведено 39 336 тестов на "Covid-19", заболевание подтверждено у 761 человека.

За последние сутки госпитализировано пять пациентов с "Covid-19". Всего в стационарах лечатся 42 больных, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписан 71 человек.

Во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что выздоровевшими после Covid-19 в Латвии уже признаны 133 человека.