Ср, 22.04.2020
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Россия: депутат-богач купил для больниц просроченные аппараты ИВЛ

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Laurence Geai/SIPA / Laurence Geai/SIPA

Богатейший депутат Госдумы Российской Федерации Григорий Аникеев купил 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для нужд больниц во Владимирской области. Только вот они оказались просроченными.

Аппараты ИВЛ доставили в больницу № 6, где лечатся пациенты с Covid-19. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что 50 аппаратов, на которые депутат потратил шесть миллионов рублей (почти 80 тыс евро), не соответствуют требованиям и срок их годности истек более 15 лет назад, пишет "Медуза". 

Сообщается, что по общедоступной информации - срок хранения в упаковке не более пяти лет, а средний срок работы - четыре года.

Также сообщается, что на вышеупомянутые аппараты не было всей необходимой документации, в том числе регистрации. 

"Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили", — сказали в прокуратуре.

Кто поставил оборудование в больницу, в ведомстве не уточнили.

Издание "ПроВладимир" предполагает, что эти аппараты больнице мог передать Григорий Аникеев -  депутат Госдумы с самым высоким доходом в 2018 году.

6 апреля благотворительный фонд депутата "Милосердие и порядок" сообщил, что парламентарий закупил 50 аппаратов ИВЛ и передал их департаменту здравоохранения Владимирской области, чтобы тот распределил технику по больницам.

Аникеев сообщил позднее рассказал, что приобрел аппараты ИВЛ, произведенные в 1999 году. "Они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время находились на консервации", - цитирует Аникеева "Медуза". 

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