Россия: депутат-богач купил для больниц просроченные аппараты ИВЛ

Богатейший депутат Госдумы Российской Федерации Григорий Аникеев купил 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для нужд больниц во Владимирской области. Только вот они оказались просроченными.
Аппараты ИВЛ доставили в больницу № 6, где лечатся пациенты с Covid-19. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что 50 аппаратов, на которые депутат потратил шесть миллионов рублей (почти 80 тыс евро), не соответствуют требованиям и срок их годности истек более 15 лет назад, пишет "Медуза".
Сообщается, что по общедоступной информации - срок хранения в упаковке не более пяти лет, а средний срок работы - четыре года.
Также сообщается, что на вышеупомянутые аппараты не было всей необходимой документации, в том числе регистрации.
"Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили", — сказали в прокуратуре.
Кто поставил оборудование в больницу, в ведомстве не уточнили.
Издание "ПроВладимир" предполагает, что эти аппараты больнице мог передать Григорий Аникеев - депутат Госдумы с самым высоким доходом в 2018 году.
6 апреля благотворительный фонд депутата "Милосердие и порядок" сообщил, что парламентарий закупил 50 аппаратов ИВЛ и передал их департаменту здравоохранения Владимирской области, чтобы тот распределил технику по больницам.
Аникеев сообщил позднее рассказал, что приобрел аппараты ИВЛ, произведенные в 1999 году. "Они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время находились на консервации", - цитирует Аникеева "Медуза".
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