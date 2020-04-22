Россия: депутат-богач купил для больниц просроченные аппараты ИВЛ

Аппараты ИВЛ доставили в больницу № 6, где лечатся пациенты с Covid-19. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что 50 аппаратов, на которые депутат потратил шесть миллионов рублей (почти 80 тыс евро), не соответствуют требованиям и срок их годности истек более 15 лет назад, пишет "Медуза".

Сообщается, что по общедоступной информации - срок хранения в упаковке не более пяти лет, а средний срок работы - четыре года.

Также сообщается, что на вышеупомянутые аппараты не было всей необходимой документации, в том числе регистрации.

"Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили", — сказали в прокуратуре.

Кто поставил оборудование в больницу, в ведомстве не уточнили.

Издание "ПроВладимир" предполагает, что эти аппараты больнице мог передать Григорий Аникеев - депутат Госдумы с самым высоким доходом в 2018 году.

6 апреля благотворительный фонд депутата "Милосердие и порядок" сообщил, что парламентарий закупил 50 аппаратов ИВЛ и передал их департаменту здравоохранения Владимирской области, чтобы тот распределил технику по больницам.

Аникеев сообщил позднее рассказал, что приобрел аппараты ИВЛ, произведенные в 1999 году. "Они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время находились на консервации", - цитирует Аникеева "Медуза".