Домантас Сабонис - сын легендарного литовца, который может превзойти отца

Арвидас Сабонис дебютировал в чемпионате СССР, когда ему было 16 лет. С тех самых пор и до самого конца карьеры литовский центровой был одним из лучших на своей позиции не только в Европе, но и в мире.

В 17 лет Сабонис уже выступал в старшей сборной СССР под руководством легендарного Александра Гомельского, но игрового времени получал мало из-за юного возраста. Четыре года спустя Сабонис был уже лидером национальной команды.

С 1985 по 1987 год Сабонис помог "Жальгирису" выиграть три титула чемпиона СССР - это при том, что до триумфа литовской команды 16 из 17 титулов завоевал московский ЦСКА. Затем Сабонис завоевал золото Олимпиады-1988 и после этого отправился в Испанию, где с 1989 по 1995 года представлял "Вальядолид" и мадридский "Реал".

В Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) Сабонис попал, когда ему был 31 год. Правда, это не помешало литовцу семь сезонов подряд выводить "Портленд Трэйл Блэйзерс" в плей-офф. За семь лет в НБА Сабонис набирал в среднем за матч 12 очков и делал 7,3 подбора.

Свой последний сезон Сабонис провёл в родном "Жальгирисе", завершив карьеру в 2005 году. Сабонис многого добился в спорте, но этим его баскетбольное наследие не ограничивается.

У Арвидаса четверо детей - три сына, Домантас, Таутвидас, Жигимантас, и дочь Аушрине. Все сыновья пробовали пойти по стопам отца.

Таутвидас завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет, а последние годы он провёл во втором испанском дивизионе. Старший сын Арвидаса, Жигимантас, завершил карьеру баскетболиста в ещё более раннем возрасте. Куда больших успехов добился младший сын легенды, Домантас.

Сабонис младший в 16 лет дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Испании за "Малагу", в 20 лет выступал за сборную Литвы на Олимпийских играх 2016 года и в том же году дебютировал в НБА в клубе "Оклахома-Сити Тандер". С 2017 года Домантас представляет "Индиана Пэйсерс".

В 2019 году Сабонис продлил контракт с "Индианой" на четыре года, в течение которых гарантировано получит 77 миллионов долларов. Этот контракт стал самым крупным в истории литовского спорта. Для сравнения, Арвидас за семь лет в НБА заработал 47,9 миллионов долларов.

Кстати, в этом году 23-летний Сабонис впервые принял участие в Матче звёзд НБА. Это достижение никогда не покорялось даже его прославленному отцу. По этому случаю в Чикаго собралась вся семья Сабонисов.

Карьера Домантаса только начинает набирать обороты, но кто знает, может быть через несколько лет Домантасу удастся избавиться от статуса "сын Сабониса"?