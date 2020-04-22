Ср, 22.04.2020
Находясь в отделении, нам нельзя есть, пить, ходить в туалет - надо выдержать врач из больницы "Гайльэзерс" Рута Озолиня
1

"Крым наш": Эстонские украинцы возмущены картой России в учебнике

Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка для седьмого класса I love English,  карту Европы, на которой полуостров Крым обозначен частью Российской Федерации, пишет Rus. Postimees. 

Конгресс украинцев Эстонии обеспокоен тем, что "ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства", - указано в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила министру образования и науки Майлису Репсу.

Ааво Кенник, дректор издательства Studium, которое в 2018 году выпустило учебник, сожалеет об инциденте, но уверяет, что

речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.

"Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идет об учебнике по языку, то содержанию карты - ни в географическом, ни в политическом смысле - мы значения не придали", -  сказал он, отметив, что Министерство образования попросило провести полную замену учебников.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ