"Крым наш": Эстонские украинцы возмущены картой России в учебнике

Конгресс украинцев Эстонии обеспокоен тем, что "ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства", - указано в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила министру образования и науки Майлису Репсу.

Ааво Кенник, дректор издательства Studium, которое в 2018 году выпустило учебник, сожалеет об инциденте, но уверяет, что

речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.

"Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идет об учебнике по языку, то содержанию карты - ни в географическом, ни в политическом смысле - мы значения не придали", - сказал он, отметив, что Министерство образования попросило провести полную замену учебников.