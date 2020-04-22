В Литве ученые исследуют население страны на предмет заражения Covid-19

"Предполагается отобрать несколько тысяч жителей, которые отражали бы все группы населения Литвы, и проверить их на Covid-19", - сказал в среду LRT директор департамента общественного здоровья Минздрава Аудрюс Щепонавичюс.

Как позже сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, пригласить для участия в исследования планируется 7,5 тыс. жителей страны.

"Планируется, что его проведут несколько учреждений: это Центр наук о жизни Вильнюсского университета, Литовский университет наук о здоровье, клиника Сантарос и Каунасская клиника. Учёные уже запланировали проверить около 7,5 тыс. человек", - сказал Верига.

"Как это будет проходить реально, зависит от того, как люди будут отвечать и участвовать. Проводить отбор планируется через Реестровый центр, чтобы иметь определённую репрезентативную выборку, и планируется, что эти тесты будут делаться в мобильных пунктах, а сами пробы будут анализировать те лаборатории, которые работают сейчас", - сказал он.

По словам Щепонавичюса, Литва вступила в следующий этап борьбы с эпидемией коронавируса, когда проверяются не только больные или те, у кого был с ними контакт, но и более широкие группы населения.

"Это и работники социальных учреждений, и персонал учреждений по длительному уходу. Также планируется проверить работников некоторых стратегических предприятий, сотрудников системы внутренних дел, идёт речь о проверке работников аптек и др. В настоящее время групп, которые проверяются на Covid-19, более десяти", - сказал он

Общее число выявленных в Литве случаев коронавируса составляет 1370. 38 заразившихся умерли, 357 - выздоровели.