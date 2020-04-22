Видео ⟩ Седокова и Тимма показали новый уровень близости

Напомним, ранее пара сфотографировалась в ванной комнате в обнимку, при этом на певице было надето лишь очень откровенное нижнее белье. Тимма продемонстрировал торс, позируя в одних трусах.

На этот раз ребята не просто позировали, а занялись нужным делом.

"Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен!" - написала Анна, выложив видео.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист оставил семью. Анна Седокова ранее состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у Седоковой есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артема Комарова.