Литва продлила карантин до 11 мая, но жителям дали больше свободы

В измененном постановлении по карантину разрешено проводить экзамены на вождение и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады.

Магазины продуктов питания, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, ортопедических товаров теперь смогут работать даже в том случае, если они не находятся в торговых центрах.

Учреждения культуры, отдыха, спорта, развлечений можно будет посещать группами не более двух человек или более крупными, если это члены одной семьи. Эти учреждения, как и парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны, должны будут обеспечить 10 кв. м площади на одного человека или оказывать услугу лишь одному клиенту.

Кроме того, разрешено работать торговым киоскам, если у них есть отдельный вход с улицы, одновременно обслуживая одного покупателя. На рынках со следующей недели также можно будет торговать саженцами, растениями, семенами и удобрениями.

С понедельника в Литве также разрешено не надевать защитную маску, когда люди едят в местах общественного питания.

На минувшей неделе правительство уже разрешило работать магазинам непродовольственных товаров, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким ремонтным мастерским, предприятиям бытовых услуг.

Позднее планируется открыть все учреждения общественного питания и оздоровительных услуг, спортклубы, развлекательные центры, учреждения образования. На четвертом этапе будут разрешены массовые мероприятия.

С целью остановки распространения коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин - была остановлена деятельность всех учебно-образовательных учреждений, закрылись все торговые точки, за исключением продуктовых магазинов и аптек.