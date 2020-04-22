Эксперт: после открытия границ Латвию может ждать волна миграции безработных

"Как после кризиса десятилетней давности, когда число безработных резко выросло - они не смогли интегрироваться на рынке труда и уехали. Сейчас может произойти похожая ситуация, поэтому важно добиться того, чтобы число безработных не росло слишком быстро", - рассказал Херманис.

Эксперт отметил, что этого можно добиться обширными мероприятиями по поддержке предпринимателей, в том числе и реализуя политику пособий по простою.

"Эффективные мероприятия по поддержке увеличат возможность того, что после кризиса потерявшие работу начнут трудиться в той же сфере, что и до кризиса, или даже на том же предприятии", - сказал Херманис.

"Поэтому важно поддержать экспортоспособность предприятий, так как больший объем экспорта помогает удержать стабильность экономики", - указал эксперт.

Херманис отметил, что с начала кризиса Covid-19 число безработных выросло на 15 000 человек и это большое число для маленького рынка Латвии.

Риск того, что безработные уедут, увеличивает и тот факт, что средняя зарплата в Латвии составляет 9,9 евро в час, а во многих странах ЕС - 30-40 евро в час.