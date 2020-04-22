ВИДЕО ⟩ Испанцы на карантине поют песни Виктора Цоя

За сутки видео набрало больше сотни тысяч просмотров, а в конце ролика забавные кадры о том, как оно снималось.

"Я решила что, во время карантина, было бы хорошей идеей, научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца!", - говорится в описании видео.

Блогер также подчеркнула, что все участники видео не говорят по-русски и не поют профессионально, а ролик был записан только ради того, чтобы поделиться друг с другом любовью и дружбой.