Ср, 22.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Испанцы на карантине поют песни Виктора Цоя

ФОТО: скриншот с youtube.com

Видеоблогер Нурия Мар, живущая в Барселоне, опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, в котором испанцы на карантине исполняют песню Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна".

За сутки видео набрало больше сотни тысяч просмотров, а в конце ролика забавные кадры о том, как оно снималось.

"Я решила что, во время карантина, было бы хорошей идеей, научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Это наша испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая, но мы делали это с уважением и от всего сердца!", - говорится в описании видео.

Блогер также подчеркнула, что все участники видео не говорят по-русски и не поют профессионально, а ролик был записан только ради того, чтобы поделиться друг с другом любовью и дружбой.

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