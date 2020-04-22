Полиция призывает воздерживаться от прогулок на Мангальсалском моле

Вечером во вторник на моле длиной 2240 метров собралось около 80 рыбаков, а несколько десятков человек, в том числе и семьи с детьми, пришли на мол на прогулку. В свою очередь на улице у мола собралась примерно полукилометровая очередь автомобилей отдыхающих.

По наблюдению полиции, рыбаки на моле соблюдали требуемую дистанция в два метра.

Подобная ситуация была и в другие теплые дни.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис рассказал агентству LETA, что мол и ближайшую территорию обходят стражи порядка, но до сих пор нарушения дистанцирования там зафиксированы не были.

Однако полиция напоминает, что на разрешенные действия люди должны смотреть как на исключения, предусмотренные, чтобы обеспечить себя вещами первой необходимости.

"Рыбалка, если она не происходил для обеспечения пропитания - это хобби, и это определенно не та вещь, которую нельзя бы было отложить до конца пандемии.

Это не означает, что рыбачить запрещено, а то, что каждый житель должен сам оценивать, насколько необходимо это появление на публике. Кроме того, каждый должен сам выбирать места отдыха так, чтобы там было по возможности меньше людей", - отметил Садовскис.

Напомним, за нарушение ограничений режима чрезвычайной ситуации грозит штраф от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических.

Галерея: Мангальсалский мол