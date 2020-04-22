Фото ⟩ Гостиница, офисы, торговый центр и футбольное поле на крыше: как изменится легендарный Дом печати

В ходе первого этапа развития проекта планируется построить офисный центр класса А, торговые помещения с первым в Балтии футбольным полем на крыше и гостиницей Holiday Inn, которая станет первой в Латвии гостиницей InterContinental Hotels Group.

Новый квартал Дома печати будет находиться на территории бывшего издательства Preses nams.

В нем предусмотрено создать инновационный центр сделок с офисным зданием класса А и публичным внешним пространством, где изначально будут созданы зеленые зоны и места для отдыха, предусмотренные для пешеходов и велосипедистов.

ФОТО: Publicitātes foto

Нынешнее здание Дома печати будет реконструировано и превратится в четырехзвездочную гостиницу InterContinental Hotels Group, в свою очередь на месте частично снесенного здания типографии предусмотрено построить многофункциональный центр с торговыми площадями, зоной питания и многоэтажной автостоянкой для удобства пользователей комплекса. В свою очередь на крыше здания планируется построить футбольное поле, в технической разработке которого принимала участие и Латвийская футбольная федерация.

ФОТО: Publicitātes foto

"Сейчас мы следим за режимом чрезвычайной ситуации в Латвии и мире в связи с Covid-19, поэтому пока что не спешим объявлять точные даты начала работ, однако со своей стороны сделаем все возможное, чтобы работы не затянулись.

На данный момент предусмотрено, что первый этап будет закончен летом 2022 года", - указал председатель совета PN Project Айвар Абрамович.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto