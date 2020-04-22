В Латвии на 100 000 жителей приходится 39 человек с Covid-19

В свою очередь в Валмиере зафиксированы два новых случая, а в Кекавском, Стопиньском и Елгавском краях - по одному.

Всего же Covid-19 констатирован в 67 самоуправлениях, сообщает агентство LETA.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/BacUPupans — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020

В Латвии за последние сутки было сделано 1364 теста на Covid-19, заболевание подтверждено у 13 человек. Таким образом, всего в стране было сделано 39 336 тестов, а заражение констатирована у 761 человека.

Пятая часть или 23% заболевших - в возрасте от 30 до 39 лет, еще 18% - в возрасте от 40 до 49 лет. Довольно много заболевших - 17% - представляют возрастную группу от 50 до 59 лет.

Из всех заболевших дети до девяти лет составляет 2%, а люди в возрасте после 70 лет - 9%. 14% заболевших - в возрасте от 20 до 39 лет, 13% - от 60 до 69 лет. Еще 4% пациентов с Covid-19 - в возрасте от десяти до 19 лет.

В данный момент в Латвии на 100 000 жителей приходится 39 заболевших.

За последние сутки в больницы были помещены пять пациентов с Covid-19. В стационарах находятся 42 человека, пятеро из которых - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписан 71 пациент с Covid-19.

В свою очередь выздоровели в Латвии 133 человека. У всех них оба контрольных текста показали отрицательные результаты. Это означает, что люди не только выздоровели, но и освободились от присутствия вируса в организме.