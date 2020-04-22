В Беларуси количество случаев Covid-19 превысило 7000

В течение суток в Беларуси количество случаев Covid-19 выросло на 558 и достигло 7281, сообщили в среду ответственные службы страны.
Всего умерли 58 пациентов с Covid-19, за последние сутки - трое.
С момента начала вспышки выздоровели 769 человек, у которых был подтвержден диагноз Covid-19.
Количество новых случаев было больше только 17 апреля, когда за сутки Covid-19 был подтвержден у 575 человек.
С начала февраля в Беларуси было сделано 114 955 тестов на Covid-19.
По прогнозам министра здравоохранения Владимира Каранника, вспышка может достигнуть кульминации в конце апреля или начале мая.
Главный санитарный врач страны Наталия Жукова отметила, что есть основания считать, что в ближайшие три-четыре недели заболеваемость снизится.
20 апреля после трех недель каникул в школах Беларуси возобновилась учеба, однако многие родители все-таки решили оставить своих детей дома.
В школы пришли 30-40% школьников, меньше всего - в столице Минске, сообщило Министерство образования.
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