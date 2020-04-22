В Беларуси количество случаев Covid-19 превысило 7000

Всего умерли 58 пациентов с Covid-19, за последние сутки - трое.

С момента начала вспышки выздоровели 769 человек, у которых был подтвержден диагноз Covid-19.

Количество новых случаев было больше только 17 апреля, когда за сутки Covid-19 был подтвержден у 575 человек.

С начала февраля в Беларуси было сделано 114 955 тестов на Covid-19.

По прогнозам министра здравоохранения Владимира Каранника, вспышка может достигнуть кульминации в конце апреля или начале мая.

Главный санитарный врач страны Наталия Жукова отметила, что есть основания считать, что в ближайшие три-четыре недели заболеваемость снизится.

20 апреля после трех недель каникул в школах Беларуси возобновилась учеба, однако многие родители все-таки решили оставить своих детей дома.

В школы пришли 30-40% школьников, меньше всего - в столице Минске, сообщило Министерство образования.