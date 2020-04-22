Смерть обоих скончавшихся за последние сутки пациентов с Covid-19 наступила в больнице

Согласно данным SPKC, скончавшиеся за последние сутки пациенты находились в возрастной группе от 80 до 85 лет и от 50 до 55 лет. У обоих были хронические заболевания, которые способствовали тяжелой форме Covid-19.

По-прежнему ищется источник заражения одного умершего, тогда как во втором случае он известен.

Если сравнивать распространение Covid-19 в странах Балтии, то в Латвии за последние сутки было сделано 1364 тестов на Covid-19 и заболевание было подтверждено у 13 человек, а в Эстонии - 1426 тестов и семь новых случаев инфицирования.

В свою очередь в Литве за последние 24 часа зарегистрировано 20 новых случаев Covid-19, однако тестируется значительно большее число жителей - 6040.

В Латвии по-прежнему зарегистрировано наименьшее среди стран Балтии число пациентов с Covid-19 - 761, тогда как в Литве известно о 1370 заболевших, а в Эстонии - о 1559.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/BacUPupans — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020

Большие различия наблюдаются и в общем числе жертв Covid-19. В Латвии в данный момент зарегистрированы 11 случаев смертей пациентов с Covid-19, тогда как в Литве - 38, а в Эстонии - 44.

В то же время соседи опередили Латвии по количеству сделанных проверок на Covid-19. В Латвии до сих пор было сделано 39 336 тестов, тогда как в Эстонии - 43 637, а в Литве - 76 793.