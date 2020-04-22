Смерть обоих скончавшихся за последние сутки пациентов с Covid-19 наступила в больнице

Оба умерших за последние сутки пациента с Covid-19 в момент смерти находились в стационаре, заявила агентству LETA представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Илзе Арая.
Согласно данным SPKC, скончавшиеся за последние сутки пациенты находились в возрастной группе от 80 до 85 лет и от 50 до 55 лет. У обоих были хронические заболевания, которые способствовали тяжелой форме Covid-19.
По-прежнему ищется источник заражения одного умершего, тогда как во втором случае он известен.
Если сравнивать распространение Covid-19 в странах Балтии, то в Латвии за последние сутки было сделано 1364 тестов на Covid-19 и заболевание было подтверждено у 13 человек, а в Эстонии - 1426 тестов и семь новых случаев инфицирования.
В свою очередь в Литве за последние 24 часа зарегистрировано 20 новых случаев Covid-19, однако тестируется значительно большее число жителей - 6040.
В Латвии по-прежнему зарегистрировано наименьшее среди стран Балтии число пациентов с Covid-19 - 761, тогда как в Литве известно о 1370 заболевших, а в Эстонии - о 1559.
Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020
Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/BacUPupans
Большие различия наблюдаются и в общем числе жертв Covid-19. В Латвии в данный момент зарегистрированы 11 случаев смертей пациентов с Covid-19, тогда как в Литве - 38, а в Эстонии - 44.
В то же время соседи опередили Латвии по количеству сделанных проверок на Covid-19. В Латвии до сих пор было сделано 39 336 тестов, тогда как в Эстонии - 43 637, а в Литве - 76 793.
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