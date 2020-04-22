Детская больница: питание нужно улучшить, однако фото вводит в заблуждение

Скорее неправда - в утверждении содержится крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.

"Жена прислала фотографию: ужин в детской больнице на Виенибас гатве. Он на двоих: на мать и больного ребенка! Я х**ю. Кто ответственен? Винькеле?",

- пишет автор поста Раймонд Званитайс. Пост был размещен в группе сторонников депутата Сейма Алдиса Гобземса и быстро стал популярным. Впрочем, комментарии различаются - одни поддерживают Званитайса, винят министра здравоохранения и "бардак" в детской больнице, другие же обвиняют автора во лжи и пишут, что еда там не такая и плохая и на фото - порция для одного человека.

BKUS подтвердила - пост вводит в заблуждение - на фото действительно виден ужин 21 апреля, однако он предусмотрен для одного человека, а не для двух. Во вторник на полдник вместе с макаронами и говядиной были кефир и кусок черного хлеба, однако на фото этого нет. Кроме того, в одноразовой посуде еда подается только в инфекционном отделении больницы и только сейчас, в условиях усиленных мер безопасности. В остальных отделениях еду в большой посуде доставляют в отделение с кухни, после чего разделяют на порции и подают на тарелках.

BKUS указывает, что таким был обед 22 апреля - свиная котлета, вареный картофель, квашеная капуста с маслом, а также кисель с творожной массой. Еда в одноразовой посуде подается только сейчас, в условиях усиленной безопасности в связи с кризисом Covid-19, и только в инфекционном отделении. ФОТО: Re:baltica

Автор поста в письменной переписке с Re:Check ясно не ответил, зачем распространяет вводящую в заблуждение информацию, лишь указал: "Если это неправда, значит - неправда". Позднее добавил: "Если вы изначально говорите, что это неправда... что тут вам объяснять".

Представитель BKUS Аустра Страуме Re:Check сказала, что бесплатное питание обеспечивается только пациентам. Родитель, находящийся в больнице вместе с ребенком, может получить ту же самую пищу в палате за деньги, заказав заранее. На питание одного пациента из госбюджета в день сейчас выделяется около трех евро.

Меню BKUS за 21 апреля свидетельствует, что на полдник действительно были макароны с мясом, как и кефир с хлебом, которые на фото в Facebook не видны. В больнице указали, что таким фото не рады и работают, чтобы улучить качество питания. ФОТО: Re:baltica

"Мы осознаем, что еда сейчас не всегда выглядит так, чтобы ребенок захотел ее есть," - указала Страуме. Улучшение этой услуги - один из приоритетов этого года. Уже летом в больнице будет совершенно новое меню, в разработке которого приняли участие и специалисты сферы - добровольцы, что позволит сделать блюда визуально привлекательнее. Планируется, что еда будет подаваться детям на соответственно оформленных термоподносах в палату напрямую из кухни. Кроме того, ведутся переговоры с несколькими предприятиями о поставке продуктов в виде пожертвований - это поможет разнообразить меню, особенно подумав о детях, которым установлены специальные диеты".

BKUS добавляет, что в больница организует питание, руководствуясь правилами правительства: "Питание организуется так, чтобы питательные вещества и энергетическая ценность были бы разделены на приемы пищи физиологически правильно - завтрак занимает 25-30%, обед - 35%, полдник - 10-15% и ужин - 20-25% от дневной нормы".

Вывод: опубликованный в Facebook пост с фотографией вводит в заблуждение. Несмотря на то, что на изображении действительно видна еда из Детской клинической университетской больницы, она не предусмотрена на двух человек и не отражает полный прием пищи. В одноразовой посуде ее подают только в одном отделении во время мероприятий режима чрезвычайной ситуации.